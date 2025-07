Murió ícono del cine a los 88 años: ‘La tristeza solo es menor que el vacío’

El cineasta y crítico sufría complicaciones de salud debido a un cáncer de próstata que decidió no tratar con quimioterapia.

Jean-Claude Bernardet, uno de los críticos más importantes del cine brasileño, falleció este sábado 12 de julio a los 88 años. La muerte del también actor, director y guionista fue confirmada al medio O Globo por el cineasta Eugênio Puppo, quien trabajó con Bernardet.

De acuerdo con personas cercanas al ícono del cine, Bernardet habría sufrido un derrame cerebral y se encontraba internado en el Hospital Samaritano, en São Paulo.

La causa de muerte no ha sido confirmada, pero Bernardet, quien era portador del VIH, tenía su salud debilitada por un cáncer de próstata reincidente que decidió no tratar con quimioterapia, además de una degeneración ocular que afectaba su visión.

El velorio se realizará el domingo 13 en la Cinemateca Brasileña, en São Paulo. Según Puppo, la hija del crítico, Lígia Bernardet, viajará desde Estados Unidos para asistir al funeral.

El cineasta y dramaturgo brasileño Amir Labaki fue uno de las tantas figuras de la cultura del país carioca que lamentó la muerte del crítico.

“Jean-Claude Bernardet (1936-2025), más que todo y tanto, me enseñó lo que significa ser gauche en la vida. La tristeza solo es menor que el vacío”, escribió Labaki en X (anteriormente Twitter).

Jean-Claude Bernardet, de Bélgica a marcar la historia del cine de Brasil

Jean-Claude Bernardet dedicó su vida al cine en distintas facetas. (X (antes Twitter))

Nacido en Bélgica en 1936, Jean-Claude pasó su infancia en París y llegó a Brasil con su familia a los 13 años. Se naturalizó brasileño en 1964. En agosto de 2024, recibió una retrospectiva inédita de su carrera en el CCBB de São Paulo y Río de Janeiro, con películas en las que participó como director, guionista o actor.

Entre ellas destaca O Caso dos Irmãos Naves (1967), dirigida por Luiz Sergio Person y escrita junto a Bernardet, basada en la historia real de dos hermanos arrestados y torturados durante el Estado Novo por un crimen que no cometieron.

Como director, firmó títulos como Eterna Esperança: sem pressa e sem pausa, como as estrelas (1971), sobre el intento de construcción en São Paulo de un estudio llamado Cia; Americana de Cinema, con Antônio Fagundes, Antônio Pedro y Gianfrancesco Guarnieri; y São Paulo: sinfonia e cacofonia (1994), realizado a partir de fragmentos de 100 películas filmadas en la capital paulista.

Su cortometraje más reciente es A última valsa (2024), codirigido con Fábio Rogério.

Crítica y libros de Jean-Claude Bernardet

Jean-Claude Bernardet junto a Helena Ignez en una escena de la película 'Antes do fim'. (O Globo/Brasil/GDA)

Durante los años 50, Bernardet trabajó en la Cinemateca Brasileña y participó en el cineclub del Centro Dom Vital, donde comenzó a escribir sus primeras críticas, inicialmente sobre películas de directores internacionales como Federico Fellini. Luego se enfocó en el cine brasileño, con especial interés en el diálogo con sus realizadores, en particular con el grupo del Cinema Novo.

En 1967, fungió brevemente como profesor en la Universidad de Brasilia —donde fue uno de los fundadores de la carrera de cine— y en la Universidad de São Paulo, de la cual fue obligado a retirarse durante la dictadura militar (y a la que regresó en 1980 tras la amnistía).

Ese mismo año publicó Brasil em tempo de cinema, que ofrecía una mirada original sobre el Cinema Novo. Bernardet es autor de 25 libros publicados en Brasil, en los que combinó crítica, historiografía y ficción.

Entre sus obras literarias figuran Cineastas e imagens do povo (1985), dedicado al documental brasileño; Piranha no mar de rosas (1982); Voo dos anjos: estudo sobre o processo de criação na obra de Bressane e Sganzerla (1990); O autor no cinema (1994); A doença, uma experiência (1996), sobre su experiencia conviviendo con el VIH; y Caminhos de Kiarostami (2004).

Años más tarde, dejó de lado su faceta de crítico y ensayista para dedicarse a la actuación, una actividad que había explorado ocasionalmente, participando en películas como Antes do fim (2017), de Cristiano Burlan, junto a la actriz Helena Ignez, donde ambos interpretan versiones de sí mismos.