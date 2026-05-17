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Murió icónica soprano que conquistó los escenarios más importantes del mundo

La cantante, conocida por ser una destacada e influyente soprano, falleció a los 79 años tras enfrentar un cáncer terminal

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Por Fiorella Montoya
La soprano inglesa Felicity Lott actúa el 26 de enero de 2005 en Cannes al recibir el 'Premio de Honor' durante la ceremonia de entrega de los Premios Victoires de música clásica.
La soprano inglesa Felicity Lott actuó el 26 de enero de 2005 en Cannes al recibir el 'Premio de Honor' durante la ceremonia de entrega de los Premios Victoires de música clásica. (PASCAL GUYOT/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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