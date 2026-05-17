Murió icónica soprano que conquistó los escenarios más importantes del mundo

La soprano inglesa Felicity Lott actuó el 26 de enero de 2005 en Cannes al recibir el 'Premio de Honor' durante la ceremonia de entrega de los Premios Victoires de música clásica.

La renombrada soprano británica Felicity Lott falleció a los 79 años tras enfrentar un cáncer terminal. La icónica artista fue considerada una de las voces líricas más influyentes del último medio siglo por sus magistrales interpretaciones de Mozart y Richard Strauss.

La noticia fue confirmada por su agente, Sue Spence, quien aseguró que afrontó la enfermedad con gran dignidad y aceptación, manteniendo su elegancia y clase hasta el final.

La soprano, conocida cariñosamente como Flott, nació el 8 de mayo de 1947 en Cheltenham, Inglaterra. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, estudió francés y latín en Royal Holloway y permaneció un año en el Conservatorio de Grenoble, en Francia, país con el que mantuvo una estrecha relación artística.

A lo largo de varias décadas brilló en los escenarios más importantes del mundo. Entre sus papeles más recordados figura la condesa de Las bodas de Fígaro, así como Arabella y la mariscala de El caballero de la rosa, rol con el que se convirtió en una referencia internacional.

Su última aparición, según el diario El País, ocurrió en octubre de 2024, en la Ópera de París, como la duquesa de Crackentorp en La fille du régiment, de Gaetano Donizetti.

La artista fue una figura habitual del festival BBC Proms. En 1996 fue nombrada dama del Imperio británico y, gracias a su estrecho vínculo con la música francesa, obtuvo la Legión de Honor, una de las máximas distinciones culturales de Francia.