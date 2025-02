Murió icónica cantante de jazz y soul, famosa por el tema ‘Killing Me Softly with His Song’

Roberta Flack, ícono del soul, jazz y R&B falleció este 24 de febrero, a los 88 años de edad. Así lo confirmó un comunicado de prensa del representante de la legendaria vocalista, en el que no se detalla la causa de su muerte.

Flack cosechó una exitosa carrera de más de cinco décadas, que empezó en la industria musical con la publicación del disco First take, en 1969. Su canción más reconocida llegó 4 años después con Killing Me Softly with His Song, un clásico que ganó el Grammy a Mejor Grabación en 1973 y fue un éxito global.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una orgullosa educadora”, dice el documento citado por el medio estadounidense Variety.

Su canción más famosa tomó un segundo aire en la década de los 90, cuando el grupo The Fugees grabó una versión en hip hop, en 1996. Dos años después, Lauryn Hill, vocalista del grupo, la incluyó en su disco solista The Miseducation of Lauryn Hill, uno de los álbumes más importantes de la historia del género.

Por otro lado, Flack también fue la primera artista de la historia en obtener dos premios Grammy consecutivos en la categoría Mejor grabación del año. Flack ganó estos gramófonos en 1973 y 1974, por las canciones The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly with His Song, respectivamente.

Durante su niñez y juventud se formó en el piano, debido a que su padre tocaba el órgano en una iglesia bautista. Más adelante, fue descubierta cantando en un club de jazz y un promotor la firmó para la disquera Atlantic Records.

En los últimos años, Flack sufrió complicaciones en su salud que la obligaron a dejar los escenarios. En 2018 tuvo que abandonar un concierto benéfico y, luego de este suceso, se reveló que había padecido un derrame cerebral años atrás. Además, en 2022 se anunció que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica.