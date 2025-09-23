Viva

Murió icónica actriz de los años 60 y 70, catalogada como uno de los rostros más cautivadores del cine

La artista fue referente del sétimo arte y recibió premios como el Oso de Oro y el León de Oro

Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Claudia Cardinale
Antes de convertirse en estrella de cine, Claudia Cardinale fue víctima de una violación. Quedó embarazada, dio a luz en secreto y criaron a su hijo como si fuera hermano suyo. (AFP)







