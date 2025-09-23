Murió icónica actriz de los años 60 y 70, catalogada como uno de los rostros más cautivadores del cine

Antes de convertirse en estrella de cine, Claudia Cardinale fue víctima de una violación. Quedó embarazada, dio a luz en secreto y criaron a su hijo como si fuera hermano suyo.

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 60 y 70, falleció este martes 23 de setiembre a los 87 años, informó su agente a la agencia de noticias AFP.

Cardinale murió en Nemours, cerca de París, donde vivía. Al fallecer, estuvo acompañada de sus hijos, agregó AFP.

Fue uno de los rostros más cautivadores del cine en los años 60 y 70, una de las intérpretes preferidas de genios como Visconti o Fellini.

Italiana y nacionalizada francesa, pero nacida el 15 de abril de 1938 en La Goulette, cerca de Túnez, fue hija de una francesa y un siciliano.

Estrella, cine y vida de Claudia Cardinale

La vida de Cardinale no fue fácil desde el inicio; sin embargo, en el cine brilló con toda su fuerza.

A los 19 años quedó embarazada tras una violación; por este motivo abandonó su sueño de ser maestra y buscó camino en el cine para ganarse la vida y ser independiente.

Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la película de detectives Italian Murder y en la comedia de culto Rufufú, con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

Claudia Cardinale recibió varios premios por su trabajo como actriz, entre ellos el Premio Pasinetti, el León de Oro y el Oso de Oro. (AFP)

Dio a luz a escondidas en Londres. El productor Franco Cristaldi, quien se convirtió en su mentor, la convenció de que le entregara el niño a sus padres para que lo cuidaran. El pequeño, llamado Patrick, fue criado como su hermano menor hasta que, siete años después, ella reveló la verdad.

A sus 22 años participó en Rocco y sus hermanos; después llegaron títulos como El Gatopardo, junto a Burt Lancaster y Alain Delon, así como las cintas Fellini Ocho y medio, La pantera rosa y El fabuloso mundo del circo y muchos otros más.

En 1984 recibió el Premio Pasinetti, en 1993 el León de Oro y en el 2002 el Oso de Oro.

Actuó en casi 150 largometrajes.