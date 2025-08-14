Murió famosa pareja de influencers tras caer a un acantilado en uno de sus viajes en carreteras extremas

Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran los dueños del canal de Youtube Toyota World Runners.

Una pareja de influencers, que documentaba sus aventuras todoterreno a través de su canal de YouTube, murió el pasado 7 de agosto, durante un accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá.

Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes sufrieron un vuelco de su camioneta en el sendero de una montaña en Purcell Range, localidad cerca de Trout Lake en Columbia Británica, Canadá; esto alrededor de las 6:30 p. m.

La noticia fue confirmada por Kaslo Search and Rescue (SAR), que acudió a la escena para el rescate de las víctimas, una de ellas fue trasladada en helicóptero al hospital, pero posteriormente falleció a causa de las heridas.

“Pudimos volar directamente al lugar y hacer todo lo posible para ayudar al miembro sobreviviente de la pareja”, dijo Mark Jennings-Bates, gerente de Kaslo Search and Rescue.

Jennings, en entrevista con el medio canadiense Canadian Broadcasting Corporation, detalló que se sospecha una pérdida de control del carro y que no se sabe si iban grabando esa parte del trayecto.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans documentaban sus viajes por este tipo de carreteras. (Captura de video)

Según el rescatista, el automóvil cayó a unos 200 metros por un campo rocoso y que había “rodado mucho”, previo al último impacto. Además, reveló que junto a la pareja viajaba otro vehículo, cuyos pasajeros dieron la alerta a los servicios de emergencia.

“Nuestros equipos pudieron llegar rápidamente. Es un viaje largo, pero lo lograron con eficiencia. Eso también ayudó a que el piloto de helicóptero volara directo al lugar con la certeza de que los encontraría”, explicó.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran conocidos por compartir videos en su canal Toyota World Runners donde mostraban cómo sometían una Toyota Chinook de 1976 a la “prueba definitiva” en un terreno difícil, así como sus viajes por carretera y sus extensas modificaciones de automóviles.