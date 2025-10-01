Viva

Murió famosa actriz, leyenda del humor, a los 99 años: ‘Cómica por excelencia... mi reverencia y gratitud’

La artista falleció tras 10 días de estar hospitalizada

Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Berta Loran
La famosa actriz Berta Loran nació en Polonia, pero su leyenda la desarrolló en Brasil, país en el que radicó desde 1935. (Wikimedia Commons)







Berta Loranmuerte
