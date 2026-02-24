Murió en extrañas condiciones estrella de TV que gastó millones para parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke, celebridad inglesa que gastó miles de euros para parecerse a Kim Kardashian, tenía 34 años.

Jordan James Parke, estrella de la televisión inglesa y quien saltó al ojo del mundo por haber gastado más de €140.000 en operaciones estéticas para parecerse a Kim Kardashian, falleció en extrañas condiciones.

James, conocido como Lip King (Rey de los labios), murió la semana pasada, pero su deceso trascendió recientemente. Según reporta el medio británico The Daily Mail, fue hallado inconsciente en un centro comercial el 18 de febrero y declarado fallecido a la 1 p. m. de ese día.

El caso sigue en investigación. Las autoridades indagan si la muerte del hombre de 34 años se dio luego de que este se sometiera a una cirugía plástica.

El viernes anterior, arrestaron a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 como sospechosos de homicidio involuntario, bajo la hipótesis de que habrían cometido una mala praxis al operarlo. Ambos se encuentran en libertad condicional tras pagar una fianza.

Cabe destacar que James Parke era dueño de su propia clínica estética y ya había sido procesado por los mismos cargos que se le imputan a estos dos sospechosos.

De acuerdo con la última información conocida sobre ese proceso judicial, al momento de su muerte, Jordan se encontraba bajo fianza policial por la muerte de una mujer que se operó los glúteos en su centro médico.

¿Quién fue Jordan James Parke?

Jordan James Parke también fue procesado por el homicidio involuntario de una mujer que se operó los glúteos en su clínica. (Instagram)

Jordan James Parke llamó la atención de todo el orbe hace más de una década, cuando se sumó a figuras como el “Ken Humano”, quienes ganaron fama por su obsesión con las cirugías estéticas.

James invirtió más de €140.000 en operaciones para asemejar su rostro y cuerpo al de la socialité Kim Kardashian. El parecido, tras las intervenciones, era inexistente, pero no así la fama que cosechó.

Se convirtió en toda una celebridad en Inglaterra, al participar en el reality Botched. Posteriormente, abrió su clínica estética y también tenía fuerte presencia en redes sociales.