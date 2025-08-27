Viva

Murió destacado músico mexicano con el que Maribel Guardia grabó su única canción norteña

El artista era miembro fundador de una agrupación emblemática de la música del norte de México

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Manolo Morales
Manolo Morales (el cuarto de izquierda a derecha) fue fundador de la banda Los Rieleros del Norte, la cual grabó con Maribel Guardia a finales de los 90. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manolo MoralesMaribel GuardiaLos rieleros del norte
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.