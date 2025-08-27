Murió destacado músico mexicano con el que Maribel Guardia grabó su única canción norteña

Manolo Morales (el cuarto de izquierda a derecha) fue fundador de la banda Los Rieleros del Norte, la cual grabó con Maribel Guardia a finales de los 90.

La música regional mexicana vuelve a enlutarse, esta vez con la muerte de Manolo Morales, miembro fundador de la banda Los Rieleros del Norte. Fue la propia agrupación que confirmó el deceso de Morales, de 72 años, a través de redes sociales.

Desde hace unas décadas, debido a conflictos internos, el reconocido músico se había separado del grupo. Incluso, en 2003 incursionó con un nuevo proyecto llamado El primo Manolo y sus rieleros.

“Podemos tener miles y miles de batallas, diferencias, conflictos y desacuerdos. Pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás a todo eso y sentarte con la misma persona con la que tuviste todos esos desacuerdos y ver el otro lado. Los logros, los premios, las metas alcanzadas, los nuevos récords rotos, los hermosos recuerdos que todos olvidamos demasiado rápido”, escribió la banda norteña en Instagram.

“El: ’¿Te acuerdas cuando?’ y toda la sala comienza a reír... Manolo Morales fue un papá, hermano, tío, compadre… pero más que eso… era y siempre será uno de los Rieleros originales. No es un adiós… simplemente un hasta pronto", agregó en el texto que acompaña a un video homenaje.

A finales de los años 90, cuando Manuel -conocido como Manolo Morales- aún era miembro de Los Rieleros del Norte, la banda grabó junto a la modelo costarricense Maribel Guardia la canción Enseñaste el cobre.

Marco Chacón, esposo de Guardia, confirmó a La Nación que esta pieza fue la primera y única del género norteño que publicó la reconocida actriz.

Manuel Morales, quien componía y tocaba el bajosexto, fundó Los Rieleros del Norte junto a Manuel Luján, así como con los hermanos Manuel, Trinidad y José Ángel Saucedo en 1979. El nombre surgió porque sus integrantes trabajaban en las vías del tren en la ciudad estadounidense de Pecos, Texas.