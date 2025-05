Murió cantante de merengue en trágico accidente de tránsito que cobró dos vidas

Franklin The Boss era un cantante dominicano de 44 años. Inició su carrera musical en 2005, y ese mismo año recibió una nominación en la categoría de revelación del año, en los prestigiosos premios Casandra de República

El cantante de merengue, originario de República Dominicana, José Altagracia de León Corcino, conocido artísticamente como Franklin The Boss, murió la madrugada de este domingo 11 de mayo.

De acuerdo con los reportes, Franklin iba a bordo de su vehículo cuando sufrió un aparatoso accidente. El conductor del otro vehículo, de 19 años, también murió en la escena.

La investigación preliminar determinó que Alberto conducía un Chevy Cruze 2017 hacia el sur, por los carriles en dirección norte de la US 29. El otro fallecido conducía hacia el norte en un Honda Odyssey 2005. Los dos vehículos chocaron de frente.

En esta etapa de la investigación, se desconoce si la velocidad fueron factores en el accidente. Unidades del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al lugar del siniestro, pero ambos hombres ya habían fallecido.

Franklin The Boss tenía 20 años de carrera y era conocido por mezclar el merengue con los géneros urbanos. Entre sus éxitos se cuentan canciones como No me quiero enamorar, El vigilante enamorado y Cuando se quiere de veras.

Por otra parte, en 2011, el merenguero originario de la región de Azua, fue apresado en la cárcel de Najayo Hombres, acusado de explotación sexual de menores.