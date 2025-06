Murió actriz que dio voz a personaje de ‘Coco’

Renée Victor, actriz estadounidense de origen latino que dio voz a la abuelita Elena en la película animada Coco, de Disney, falleció a los 86 años tras una batalla contra un linfoma. De acuerdo con The Hollywood Reporter, murió el viernes en su hogar en Sherman Oaks, California, acompañada por sus seres queridos.

El mismo medio reseñó que Victor nació en 1938 en San Antonio, Texas y se trasladó a Los Ángeles en los años 60 para forjar su carrera musical. Trabajó con íconos como Xavier Cugat y Pérez Prado antes de formar el dúo “Ray & Renée” junto a su esposo, con el que se mantuvo activa durante una década.

A partir de los años 70, comenzó a incursionar en televisión, primero como presentadora del programa Pacesetters de KTLA, centrado en el movimiento chicano, y luego como actriz en producciones como Matlock y Scarecrow and Mrs. King. También incursionó en el doblaje con la serie animada de The Addams Family, en 1992, y participó en cintas como Paranormal Activity: The Marked Ones.

En 2005 alcanzó mayor notoriedad gracias a su papel de Lupita, la ama de llaves en la serie Weeds. Más adelante se ganó el cariño del público mundial como la estricta pero entrañable Abuelita en Coco, filme que ganó el Óscar a mejor película animada y mejor canción original.

Victor había mostrado entusiasmo por Coco 2, anunciada por Disney a inicios de este año, aunque aún no se había confirmado su participación en la secuela.

“Fue un placer enorme trabajar con los increíblemente talentosos Lee Unkrich y Adrian Molina. ¡Lo haremos de nuevo!”, escribió entonces en Instagram.