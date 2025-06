Murió actor de series como ‘Daredevil’ y ‘Gotham’; a tres meses de su diagnóstico de cáncer

El actor estadounidense Devin Lee Harjes, quien participó en famosas series como Daredevil de Marvel y Gotham de DC, falleció el pasado 27 de mayo, apenas tres meses después de haber sido diagnosticado con cáncer.

Así lo reportó el medio The Hollywood Reporter, que informó que Harjes murió a los 41 años en el hospital Mount Sinai West, ubicado en Nueva York. La causa de muerte fue una enfermedad que no ha trascendido y que complicó su salud debido a su padecimiento de cáncer.

De acuerdo con el mismo medio, el artista nació en 1983 y se desarrolló especialmente en la televisión. Su papel más destacado fue como Jack Dempsey en la serie Boardwalk Empire de HBO.

LEA MÁS: Murió famosa actriz de ‘Esposas desesperadas’, víctima del cáncer

Además, tuvo papeles secundarios en Daredevil y Gotham. A estos se suman participaciones en variados e importantes shows como Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI, Elementary, Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red, When the Shadow Falls y Surprise Surprise, Mr. Conovy.

Harjes tuvo su último papel en la serie Manifest de la cadena NBC, en la cual interpretó a Pete Baylor durante nueve episodios de la tercera temporada. El actor estuvo casado con Shiva Shobitha, actriz originaria de Malasia con quien coincidió en Gotham.

Trish Harjes, hermana del actor, compartió en su cuenta de Facebook un comunicado en memoria de Devin. En este, invitó a que, en lugar de flores, hagan una donación en nombre del artista, a TKC Blessings, organización que beca a jóvenes intérpretes.

“Devin vivió su sueño con pasión y determinación. Dio vida a personajes, apoyó a quienes lo rodeaban y siempre encontró espacio para la risa. Su familia, amigos y su gata Maude lo extrañan profundamente”, dicta el texto.