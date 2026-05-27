Murió actor de Netflix tras luchar contra severa enfermedad

El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix Emily en París, falleció el pasado lunes a los 69 años, luego de sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido y retomado por diversos medios internacionales, en el que informaron sobre el fallecimiento del intérprete.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, señalaron.

Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de Emily en París, donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA. El personaje formó parte de las tramas relacionadas con el mundo de la moda y los negocios dentro de la popular producción protagonizada por Lily Collins.

Tras darse a conocer la noticia, distintas figuras del espectáculo comenzaron a expresar mensajes de despedida y condolencias. Una de ellas fue la cantante y actriz Sylvie Vartan, quien compartió un homenaje en sus redes sociales para recordar al actor.

“Es tan triste saber del fallecimiento de Pierre Deny. Compartí algunos grandes momentos con él en el escenario de la obra de Isabelle Mergault. Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido. En estos momentos dolorosos, todos mis pensamientos van para su familia y seres queridos”, escribió.

A lo largo de su carrera, Pierre Deny construyó una sólida trayectoria dentro de la televisión francesa, participando en diversas producciones que le permitieron consolidarse como un rostro reconocido entre el público europeo.

Uno de sus trabajos más destacados fue su personaje de Renaud en la telenovela Demain nous appartient, donde permaneció durante varios años y logró una conexión cercana con la audiencia.

También participó en producciones como Le Bourgeois Gentilhomme, Histoire du Caporal, Camping Paradis, Le Fil d’Ariane (2023-2025) y la telenovela Demain nous appartient.