Murió a los 42 años querida actriz española que ganó un Goya

La actriz española murió el 24 de agosto a los 42 años. En 2022 ganó el Goya por Tótem Loba.

La actriz española Verónica Echegui falleció a los 42 años en Madrid. La información fue confirmada este lunes por la Unión de Actores y Actrices por medio de su cuenta oficial en la red social X.

Medios internacionales como El País informaron que Echegui murió el domingo 24 de agosto a causa de un cáncer, tras permanecer internada varios días en el Hospital 12 de Octubre en Madrid.

Echegui alcanzó la fama en 2006 tras protagonizar la película Yo soy la Juani, donde fue nominada al Premio Goya a mejor actriz revelación. En 2022, obtuvo este reconocimiento en la categoría de mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, un trabajo que escribió, dirigió y coprotagonizó.

En los últimos meses, Echegui se mantuvo alejada de la vida pública. En sus redes sociales, su última publicación apareció en junio, cuando promocionó la serie de comedia A Muerte, la cual fue su última participación profesional.

Nació el 16 de junio de 1983 en España bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray. Su familia estaba vinculada al arte, con figuras como el Premio Nobel de Literatura José Echegaray y el comediógrafo Miguel Echegaray. Desde joven decidió dedicarse a la actuación e ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Luego de su debut en el cine con Yo soy la Juani, participó en películas como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel. Su carrera estuvo marcada por su participación en comedias y cine social.

En 2021 incursionó como directora, guionista y coproductora con el cortometraje Tótem Loba, una obra de terror que cuestiona la normalización de la violencia hacia las mujeres en las tradiciones populares. Este trabajo le permitió ganar el Premio Goya.

Mantuvo una relación sentimental de 13 años con el también actor Álex García, a quien conoció en 2010 durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma.

En 2016 volvieron a actuar juntos en No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Aunque solían mantener un perfil bajo, ambos compartieron públicamente su vínculo. La actriz le dedicó palabras de cariño durante la premiación de Tótem Loba en 2022.

En 2023, confirmaron su separación tras varios rumores de crisis.

