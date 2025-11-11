Viva

Mujer se graduó de la facultad de medicina a los 53 años: ‘Mis dos hijos, ambos médicos, me entregaron mi diploma’

Juliana Julien Borges venció obstáculos económicos y prejuicios para graduarse en Medicina junto a sus hijos, todos médicos

Por O Globo / Brasil / GDA
Madre de cuatro médicos, Juliana se graduó a los 53 años en Medicina, demostrando que nunca es tarde para cumplir un sueño.
Madre de cuatro médicos, Juliana se graduó a los 53 años en Medicina, demostrando que nunca es tarde para cumplir un sueño. (Juliana Julien Borges/Instagram)







