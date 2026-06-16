Mujer interrumpió abruptamente transmisión de Teletica: vea la bochornosa escena

Una mujer interrumpió de forma abrupta una transmisión de Teletica, en el marco de la cobertura del Mundial 2026, y terminó protagonizando una escena incómoda que ya es viral en redes sociales.

El periodista Eduardo Castillo estaba dando un reporte desde una calle en Estados Unidos la noche de este lunes 15 de junio. Fue ahí cuando una mujer que no se identificó pasó, en primera instancia, “robando cámara” y haciendo señas.

Luego, detuvo su caminar y, al parecer, se dirigió a Castillo. Fue entonces que el comunicador, en cortesía, la saludó y le extendió el micrófono para que pudiera realizar su comentario.

Sin embargo, la mujer lucía algo alterada y tampoco fue especialmente moderada o respetuosa con la labor del costarricense. Además, sus palabras carecían de coherencia.

“Soy de España... y yo sé mucho de la gente de aquí. De parte de Argentina, de España y de México, yo deseo que muchos del Mundial”, expresó con una vocalización difícil de entender.

El periodista trató de cortar amablemente la intervención de la desconocida. No obstante, la mujer agarró con fuerza el micrófono y en varias ocasiones no dejó que Eduardo Castillo lo retomara.

Finalmente, Castillo acotó que estaban en vivo y, sin detenerse demasiado en lo sucedido, siguió el curso de la transmisión. Cuando estaba dando pase a una nota grabada, la mujer volvió a acercarse y hacer gestos al lado del comunicador.