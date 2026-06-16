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Mujer interrumpió abruptamente transmisión de Teletica: vea la bochornosa escena

El momento ocurrió la noche de este lunes 15 de junio, en Estados Unidos

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Por Juan Pablo Sanabria
Mujer transmisión Teletica Mundial 2026
La mujer que interrumpió la transmisión de Teletica dijo ser española. (Captura de video)







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Mundial 2026Teletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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