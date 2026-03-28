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Mujer cobró $31.500 por supuesta incapacidad y terminó condenada tras viaje a México

Autoridades detectaron viajes, salidas y múltiples actividades mientras la mujer alegaba incapacidad total para tareas básicas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una británica admitió fraude tras cobrar ayudas por ansiedad severa mientras llevaba una vida activa con viajes y ocio.
Una británica admitió fraude tras cobrar ayudas por ansiedad severa mientras llevaba una vida activa con viajes y ocio. (UK Department for Work and Pensions/Captura)







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