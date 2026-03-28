Mujer cobró $31.500 por supuesta incapacidad y terminó condenada tras viaje a México

Una británica admitió fraude tras cobrar ayudas por ansiedad severa mientras llevaba una vida activa con viajes y ocio.

Una mujer en Reino Unido recibió una condena por fraude luego de que autoridades detectaron que mantenía una vida activa con viajes internacionales y actividades recreativas, pese a declarar una ansiedad incapacitante para obtener ayudas estatales.

Se trata de Catherine Wieland, de 33 años y vecina de Goring-by-Sea. Ella admitió que recibió de forma indebida cerca de $31.500 en beneficios sociales entre 2021 y 2024. Los pagos provenían del Departamento de Trabajo y Pensiones.

Ante las autoridades, la mujer indicó que su condición le impedía realizar tareas básicas como cocinar o mantener su higiene personal. Sin embargo, la investigación mostró un panorama distinto.

Los registros financieros evidenciaron que Wieland viajó más de 8.000 kilómetros hasta México. En ese destino practicó surf y utilizó tirolesa. En Reino Unido, visitó al menos en tres ocasiones el parque de diversiones Thorpe Park.

Los investigadores también determinaron que durante el periodo en que recibió los subsidios, la mujer se sometió a 76 procedimientos estéticos. Además, acudió a al menos 60 bares, restaurantes y locales nocturnos.

A pesar de su viaje internacional, Wieland solicitó una revisión del beneficio. En esa gestión alegó un agravamiento de su ansiedad.

Durante el proceso, la mujer sostuvo que desconocía que no podía salir de su casa bajo esas condiciones. No obstante, se declaró culpable por no informar cambios en su situación al ente correspondiente.

La Justicia ordenó la devolución total del dinero recibido de forma indebida. La sentencia se dictó el jueves. El tribunal fijó una pena de 28 semanas de prisión, la cual quedó suspendida por 18 meses.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.