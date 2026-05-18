Muerte de querido cantante enluta la salsa: se apaga una voz emblemática de la música puertorriqueña

La salsa está de luto por la muerte de una de las voces más emblemáticas del género. Este domingo 17 de mayo se apagó la voz de un querido cantante puertorriqueño, quien marcó la música de ese país durante más de seis décadas.

Sammy Marrero, veterano intérprete y exvocalista de la orquesta La Selecta de Puerto Rico, falleció este domingo a sus 84 años, según informó su hija, Jennissa Marrero Morales, a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, expresó Marrero Morales.

El cantante de salsa Sammy Marrero tenía 84 años. (Facebook)

La noticia de su fallecimiento no tardó en difundirse, y la comunidad artística y musical del país lamenta la pérdida de quien fuera la voz inconfundible de la Orquesta La Selecta, del recordado director Raphy Leavitt.

El reconocido presentador y productor puertorriqueño, Héctor Marcano, fue uno de los que recordó el legado musical de Marrero con un emotivo texto.

“Se fue Sammy Marrero, y con él una manera de cantar lo que somos. Hay voces que uno reconoce antes de saber quién canta. La de Sammy Marrero era una de esas. Bastaban dos compases para que cualquier puertorriqueño —en la isla o en cualquier punto de la diáspora— supiera que estaba escuchando algo que le pertenecía", escribió.

“Esa voz, pequeña en estatura y enorme en hondura, ese acento jíbaro que no se disculpaba, esa manera suya de pararse frente al micrófono como quien se para frente a un altar. Sammy fue, durante más de cuatro décadas, la voz que Raphy Leavitt eligió para contarle a Puerto Rico quiénes éramos”, añadió.

Marcano también destacó que El trovador de la salsa, como se conocía a Marrero, tuvo una vida marcada por el dolor, con la muerte de un hijo y la prohibición que sufrió para cantar sus canciones en Puerto Rico.

“Aun así, nunca dejó de cantar. ‘Si me caigo, me levanto’, dijo en su debut como solista en el 2016. Y vaya que se levantó. Lo que hoy se nos va no es solo un cantante. Es una manera de ser puertorriqueño. Una que no necesitaba grandes producciones ni autotune para conmover. Que cantaba desde el barrio, desde el río donde su madre lavaba la ropa, desde la décima que aprendió antes que el alfabeto”, añadió Marcano en Facebook.