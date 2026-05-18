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Muerte de querido cantante enluta la salsa: se apaga una voz emblemática de la música puertorriqueña

El vocalista, quien por décadas brilló en el género y pasó por una de las orquestas más importantes de Puerto Rico, falleció este domingo

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Por Juan Pablo Sanabria

La salsa está de luto por la muerte de una de las voces más emblemáticas del género. Este domingo 17 de mayo se apagó la voz de un querido cantante puertorriqueño, quien marcó la música de ese país durante más de seis décadas.








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Sammy Marrero
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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