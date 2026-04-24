Muere youtuber y autor de ‘bestsellers’ que exploró el mundo paranormal

David Wilcock, reconocido youtuber, escritor y figura del ámbito de la investigación paranormal, falleció el pasado 20 de abril a los 53 años.

La noticia fue confirmada este 22 de abril por la Oficina del Forense del Condado de Boulder mediante un comunicado oficial, donde se indicó que el autor fue declarado sin vida en el propio lugar de los hechos, su casa, tras el hallazgo de su cuerpo.

Wilcock fue autor de varias obras, entre las que destacan The Source Field Investigations y The Synchronicity Key, las cuales alcanzaron la categoría de bestsellers en la lista del diario The New York Times, según la revista People.

Sus investigaciones solían profundizar en la intersección de la ciencia, la espiritualidad y los enigmas de la antigüedad.

Además de su labor como escritor, Wilcock era un rostro habitual en el canal de televisión History Channel, específicamente en la serie documental Ancient aliens.

En dicho espacio, Wilcock compartía sus perspectivas sobre teorías de conspiración populares, el misterio de la civilización perdida de Atlantis y otros enigmas arqueológicos.