Viva

Muere youtuber y autor de ‘bestsellers’ que exploró el mundo paranormal

Fue una figura recurrente en la serie ‘Ancient Aliens’ de History Channel y falleció a los 53 años

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
David Wilcock, reconocido creador de contenido paranormal falleció a los 53 años de edad.
David Wilcock, reconocido creador de contenido paranormal, falleció a los 53 años de edad. (Instagram David Wilcock/Instagram David Wilcock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David Wilcock
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.