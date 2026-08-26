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Muere Tim Curry, el actor que interpretó al perturbador payaso de ‘It’

El famoso actor murió en su residencia, ubicada en Los Ángeles.

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Por Fátima Jiménez
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El actor británico dejó personajes inolvidables como el doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y Pennywise en la miniserie 'It'. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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