Muere Tim Curry, el actor que interpretó al perturbador payaso de ‘It’

El actor británico dejó personajes inolvidables como el doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y Pennywise en la miniserie 'It'.

El actor británico Tim Curry, reconocido por interpretar al payaso Pennywise en la miniserie de 1990 basada en la novela It, de Stephen King, murió a los 80 años, según informó el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por ese portal, agentes llegaron a la vivienda del intérprete cerca de las 11:23 p. m. del martes, tras un reporte que indicaba que un hombre adulto estaba inconsciente. Por ahora, las autoridades no manejan indicios de que su fallecimiento esté relacionado con un acto delictivo.

Además de dar vida a Pennywise, Tim Curry alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, un personaje que se consolidó como ícono de la cultura pop y del cine de medianoche.

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