Muere reconocida Miss y actriz a los 51 años, tras luchar contra dura enfermedad

Una reconocida reina de belleza y actriz asiática falleció este martes 9 de junio a los 51 años, tras luchar contra una difícil enfermedad.

Se trata de Natalie Ng, finalista del Miss Hong Kong 1998, quien, durante los últimos dos años, convirtió sus redes sociales en un diario personal. Ahí compartió los avances de su tratamiento contra el cáncer de mama, los días difíciles y los pequeños logros.

Natalie Ng fue la Miss Hong Kong en el certamen Miss International 1998. (AFP)

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que la familia publicó en su cuenta oficial de Instagram, y en el que revelaron que pasó sus últimos días en un hospital.

“Con tristeza y dedicación les informamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital esta mañana”, se lee en el mensaje.

Asimismo, explicaron que la también influencer tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante la noche del pasado domingo, y estuvo rodeada de sus seres queridos.

En el texto, sus familiares destacaron la fortaleza con la que Natalie enfrentó la enfermedad y aseguraron que, pese a las dificultades, logró cumplir metas que nunca imaginó alcanzar.

“En un tiempo limitado, hizo un montón de cosas que ella no pensaba, se dio cuenta de un montón de sueños y, al mismo tiempo, su energía positiva también ha contagiado a muchos compañeros viajeros para enfrentar juntos la enfermedad”, expresaron.

La familia no reveló más detalles sobre las causas de su muerte y pidió respeto y privacidad para atravesar el duelo.

Fue en 2024 cuando la actriz dio a conocer su diagnóstico y en abril de este año reconoció que atravesaba una etapa complicada por los medicamentos que recibía.

¿Quién era Natalie Ng?

Natalie Ng compartió de forma activa su lucha contra el cáncer. En la foto aparece en los Metro Radio Hits Music Awards 2025, en Hong Kong. (Wikimedia Commons)

Natalie Ng saltó a la fama en 1998 al participar en el certamen Miss Hong Kong, donde logró colocarse entre las finalistas y comenzó una carrera dentro de la industria del entretenimiento. Al quedar como segunda finalista, representó a su país en el Miss International de ese año, celebrado en Japón.

Posteriormente, participó en películas como Missbehavior, House of the Invisibles y Demoniac Flash, entre otros proyectos que la llevaron a consolidar una trayectoria como actriz en la industria cinematográfica de Hong Kong.

Además de su carrera artística, Ng fue madre de dos hijas, Scarlet y Season, fruto de su matrimonio con el especialista financiero David Chan, con quien estuvo casada durante 14 años.