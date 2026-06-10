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Muere reconocida Miss y actriz a los 51 años, tras luchar contra dura enfermedad

En 2024, la figura del entretenimiento dio a conocer su diagnóstico y desde entonces compartió activamente su proceso

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

Una reconocida reina de belleza y actriz asiática falleció este martes 9 de junio a los 51 años, tras luchar contra una difícil enfermedad.








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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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