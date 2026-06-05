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Muere querido actor de ‘La familia P. Luche’, dueño de una frase icónica del programa

Su personaje era el jefe directo de Ludovico P. Luche, interpretado por Eugenio Derbez

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Por El Universal / México / GDA
Abraham Pérez, Familia P. Luche
El actor Abraham Pérez interpretaba al Licenciado Cortillo en la 'Familia P. Luche'. ( Captura de video)







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