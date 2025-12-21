Muere querido actor de ‘It’ y ‘CSI: Crime Scene Investigation’ a los 46 años

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por interpretar a Eddie Kaspbrak en It: Capítulo 2, falleció a los 46 años, según confirmó este domingo 21 de diciembre el medio TMZ.
Aunque la noticia trascendió hasta este domingo, su muerte ocurrió el pasado 19 de diciembre. De acuerdo con la información forense publicada por el mismo medio, Ransone decidió poner fin a su vida.
El actor comenzó su carrera a inicios de los 2000, participando en pequeños papeles en series como Ed y Third Watch.
Su salto a la fama llegó con la aclamada serie The Wire, donde dio vida a Ziggy Sobotka, un trabajador portuario con vínculos criminales, papel que le valió el reconocimiento de la crítica.
Su interpretación, recordada por muchos fanáticos como una de sus favoritas, fue elogiada por su intensidad y autenticidad.
A lo largo de su carrera, Ransone también participó en producciones como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, Tangerine, The Black Phone y The Black Phone 2.