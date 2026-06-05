Muere por complicaciones de una neumonía actor de ‘Buffy, la Cazavampiros’ y villano de ‘Ted Lasso’

El actor Anthony Head saltó a la fama con la serie 'Buffy, la cazavampiros'.

El actor británico Anthony Head, recordado por ser el villano de Ted Lasso y, anteriormente, miembro del elenco de Buffy, la Cazavampiros, falleció este viernes 5 de junio a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía.

Así lo confirmó la familia de Head a través de un comunicado firmado por sus hijas, las también actrices Emily Head y Daisy Head.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", escribieron.

Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense Buffy, la cazavampiros, entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística Ted Lasso dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C.

También tuvo papeles pequeños en otras series como Doctor Who o Merlín, y cameos en películas como La dama de hierro o Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Las hijas del actor dijeron que Dead “amaba” su trabajo y siempre se sintió “increíblemente afortunado” por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus “amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó” lamentarán su fallecimiento.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.