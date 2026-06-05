Muere por complicaciones de una neumonía actor de ‘Buffy, la Cazavampiros’ y villano de ‘Ted Lasso’

El actor británico Anthony Head, recordado por ser el villano de Ted Lasso y, anteriormente, miembro del elenco de Buffy, la Cazavampiros, falleció este viernes 5 de junio a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía.
Así lo confirmó la familia de Head a través de un comunicado firmado por sus hijas, las también actrices Emily Head y Daisy Head.
“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", escribieron.
Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense Buffy, la cazavampiros, entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística Ted Lasso dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C.
También tuvo papeles pequeños en otras series como Doctor Who o Merlín, y cameos en películas como La dama de hierro o Percy Jackson y el mar de los monstruos.
Las hijas del actor dijeron que Dead “amaba” su trabajo y siempre se sintió “increíblemente afortunado” por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus “amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó” lamentarán su fallecimiento.
Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.