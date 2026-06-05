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Muere por complicaciones de una neumonía actor de ‘Buffy, la Cazavampiros’ y villano de ‘Ted Lasso’

El deceso del intérprete,de 72 años, fue confirmado por sus hijas

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Por Juan Pablo Sanabria y El Universal / México / GDA
Anthony Head
El actor Anthony Head saltó a la fama con la serie 'Buffy, la cazavampiros'. (20th Television)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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