Muere Max Kleven a los 92 años: el hombre detrás de las escenas de acción de ‘Volver al futuro’ y ‘Batman Returns’

La industria del cine despide a Max Kleven, reconocido por su trabajo como actor, director y coordinador de acción en exitosas películas como 'Volver al futuro'.

Max Kleven, actor, doble de riesgo, director y coordinador de acción, murió a los 92 años el miércoles 3 de junio debido a una insuficiencia cardíaca en el Hospital Henry Mayo Newhall, según informó su familia al medio especializado The Hollywood Reporter.

Kleven construyó una extensa trayectoria en Hollywood. Participó en producciones emblemáticas del cine estadounidense. Entre ellas destacó Volver al futuro (1985), donde trabajó como productor y doble de acción. Más adelante asumió el cargo de director asistente en Volver al futuro II.

A lo largo de varias décadas, desempeñó funciones tanto delante como detrás de las cámaras. Su trabajo incluyó la realización de dobles de riesgo y la dirección de secuencias de acción en películas como Cotton Comes to Harlem (1970), Come Back Charleston Blue (1972), Rollerball (1975), Silent Movie (1976), Batman Returns (1992) y The River Wild (1994).

Nacido el 16 de agosto de 1933 en Winnipeg, Canadá, se trasladó a Estados Unidos durante su juventud. Antes de ingresar a la industria cinematográfica trabajó en distintas ocupaciones y también sirvió en el Ejército de Estados Unidos.

Su carrera en Hollywood comenzó durante la década de 1960. Con el paso de los años se convirtió en una figura reconocida dentro del género de acción. Su experiencia en escenas de alto riesgo le permitió participar en numerosas producciones para cine y televisión.

RIP Max Kleven, Norwegian-Born American Stuntman

Naked City, Silent Movie, Back to the Future Trilogy, Robin Hood: Prince of Thieves, Batman Returns, Rollerball, The River Wild

Actor: Get Smart, The Big Valley, Batman, Star Trek, Mannix, Kojak, Magnum, P.I.#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/Wbf3YDVnWv — LegacyTributes (@InMemoriamX) June 5, 2026

Como actor, integró el elenco de títulos conocidos como Volver al futuro, Batman: El regreso y El río salvaje. También colaboró en otras películas de gran presupuesto y en diversas series de televisión.

Su faceta como doble de riesgo marcó una parte importante de su legado profesional. Durante décadas trabajó junto a directores y estrellas de Hollywood en producciones que requerían complejas secuencias de acción. Su nombre quedó ligado a una generación de especialistas que contribuyó al desarrollo de estándares modernos de seguridad y ejecución en este tipo de escenas.

Además de su trabajo como actor y especialista, también dirigió y escribió guiones. Entre sus proyectos destacan Ruckus (1981), The Night Stalker (1987) y Three Fugitives (1989).

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