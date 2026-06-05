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Muere Max Kleven a los 92 años: el hombre detrás de las escenas de acción de ‘Volver al futuro’ y ‘Batman Returns’

El veterano especialista de Hollywood participó en grandes producciones de acción y dejó una huella en el desarrollo de escenas de riesgo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Michael J. Fox conoció el estrellato gracias a las películas de Volver al Futuro, en las que actúo junto a Christopher Lloyd. Foto: CQ España.
La industria del cine despide a Max Kleven, reconocido por su trabajo como actor, director y coordinador de acción en exitosas películas como 'Volver al futuro'.







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O Globo

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