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La música está de luto: muere uno de los artistas más importantes de la historia

El reconocido artista falleció tras un cáncer que padecía, según el medio TMZ

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Por Fiorella Montoya
Afrika Bambaataa, construyó su legado en sus inicios con la Universal Zulu Nation donde buscaba alejar jóvenes de las pandillas.
Afrika Bambaataa, construyó su legado en sus inicios con la Universal Zulu Nation donde buscaba alejar jóvenes de las pandillas. (Scott Gries / Getty Images via AFP/Scott Gries / Getty Images via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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