La música está de luto: muere uno de los artistas más importantes de la historia

Afrika Bambaataa, construyó su legado en sus inicios con la Universal Zulu Nation donde buscaba alejar jóvenes de las pandillas.

Afrika Bambaataa, reconocido rapero y considerado uno de los creadores del hip hop, murió este jueves 9 de abril tras complicaciones con un cáncer que padecía. La información la dio a conocer el medio especializado TMZ.

Bambaataa falleció en su casa de Pensilvania, a los 67 años de edad.

El rapero es conocido uno de los creadores del género musical debido a su influencia en la cuna del hip hop. Nació en el Bronx de Nueva York, donde organizando fiestas callejeras comenzó a experimentar con los nacientes sonidos.

Una trayectoria de historia y música

A mediados de los años setenta, Bambaataa transformó a la pandilla de los Black Spades de su barrio en la Universal Zulu Nation, una organización dedicada a la paz, la unidad y la difusión de la cultura hip hop; este fue probablemente el mayor aporte al género.

La organización que buscaba que los jóvenes se alejaran de los problemas y encontraran una vía hacia la música, el baile y el arte, fuera de la violencia de las pandillas. Gracias a esta iniciativa se consolidaron movimientos esenciales del hip hop como el DJing, MCing (rap), breakdance y grafiti.

Lanzó su primer sencillo en 1980 titulado Zulu Nation throwdown y, posteriormente, el que podría ser el primer tema electro-funk, Planet rock, de 1982, la cual escaló posiciones hasta alcanzar el número cuatro en la lista de éxitos de R&B de Estados Unidos.

Según Deadline a mediados de los ochenta, Bambaataa apareció interpretándose a sí mismo en la película Beat Street, donde también sonó su canción Frantic Situation. Además, en esos años colaboró con grandes artistas del género como Artists Against Apartheid y James Brown.

DJ Afrika Bambaataa actúa durante la fiesta de Jóvenes Coleccionistas del Guggenheim 2015, en la ciudad de Nueva York. (NEILSON BARNARD/ GETTY IMAGES VIA AFP/NEILSON BARNARD/ GETTY IMAGES VIA AFP)

Su legado permanece en la memoria de quienes aplauden su trabajo con los años.

La Alianza Hip-Hop, liderada por el veterano rapero Kurtis Blow, publicó en Instagram: “Hoy reconocemos la partida de un arquitecto fundamental de la cultura hip hop, Afrika Bambaataa. Como fundador de la Nación Zulú Universal, Afrika Bambaataa contribuyó a forjar la identidad inicial del hip hop como un movimiento global basado en la paz, la unidad, el amor y la diversión”, escribió.

El mensaje de despedida también dice: “Reconocemos que su legado es complejo y ha sido objeto de importantes debates dentro de nuestra comunidad. Como organización comprometida con la verdad, la rendición de cuentas y la preservación de la cultura hip hop, creemos que es fundamental dar voz a todos y seguir promoviendo aquello que empodera y protege a la gente”, finaliza.

Problemas legales

No todo fue bueno en la historia del artista, pues en el año 2016 fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la década de 1980.

Según informó TMZ, el reconocido DJ continuó con varios problemas legales durante su carrera, el más reciente el año pasado, cuando se vio obligado a pagar una indemnización a un hombre que lo acusaba de trata de personas con fines sexuales, en la década de 1990. Esto después de que un juez dictara sentencia en rebeldía por su ausencia en el tribunal.