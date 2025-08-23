Muere ícono de la música mexicana, tras luchar contra el cáncer, a los 59 años: ‘Era un chambeador de corazón’

El icónico cantante de rock mexicano Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, falleció el 21 de agosto; luego de librar una dura batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad de la que fue diagnosticado en 2024.

La noticia sobre el deceso del líder de la célebre banda Coda, fue dada a conocer por esta agrupación a través de su cuenta de Instagram. El grupo publicó un mensaje con condolencias a familiares y amigos del vocalista.

En sus últimos días, cuando los médicos le confirmaron que ya no había más por hacer, eligió despedirse con una carta serena y luminosa: “Solo me queda agradecer de corazón a mi padre, a mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos, a mis amadas Ela, Nicole y Sofía”.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí... Me despido con mucho amor”, reza el texto.

Xava fue un rockero de la vieja escuela: vestía de negro, cargaba estoperoles y cadenas. Pero siempre guardó distancia del estereotipo del rockstar de excesos. Era un hombre sonriente, intenso y disciplinado; así lo recuerda el propio Tonio Ruiz, guitarrista de Coda y QBO.

“Siempre tenía ideas en la cabeza: ‘Hay que hacer esto, hay que hacer aquello’. Durante los años que estuvimos separados, siempre estaba generando, creando, haciendo algo. Era un chambeador de corazón, a full”, comentó el fundador de la banda.

Nat Contreras, vocalista de Ágora, quien más tarde lo sustituyó en Coda cuando Xava dejó la banda, recuerda su generosidad y transparencia.

“Me sorprendió lo sincero que era, sin ningún afán de hacerme sentir menos”, recuerda.

¿Quién era Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava Drago (abajo a la derecha) fue la primera voz de la icónica banda mexicana Coda, celébre por éxitos como 'Aún'. (Instagram)

Su voz y sus interpretaciones sobre el escenario permanecen en los discos que dejó, tanto en solitario como con Coda, la banda que lo convirtió en un referente del rock mexicano.

Salvador Aguilar nació en la Ciudad de México e inició su trayectoria musical a los 17 años con la banda Ultimátum. Más tarde, se unió a Megatón, donde empezó a consolidar su estilo y presencia escénica.

En 1989, Xava fundó Coda junto a Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure. Inspirados por grupos internacionales como Bon Jovi y Def Leppard, crearon un sonido propio que rápidamente los llevó a los escenarios más importantes del país.

El primer concierto de Coda tuvo lugar en el Teatro Isabela Corona, abriendo para Ultimátum. Apenas un año después lanzaron su primer álbum, Tiempo Perfecto, con canciones que aún resuenan entre los fans, como ¿Por qué te fuiste? y Suelto el deseo.

Posteriormente, siguieron con discos icónicos como Enciéndelo (1993), Veinte para las doce (1995) y Nivel 3 (1997), y se presentaron en recintos emblemáticos como el Teatro Metropolitan y la Plaza de Toros México.

Tras un breve receso, mientras Xava exploraba su carrera como solista y lanzaba el álbum Quinto Sol, compartió escenario con figuras como Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, y Sammy Hagar.

Luego, Coda regresó con álbumes como Vivo, Cabo, 9 y Ciclos, realizando giras por España en 2012 y varios países de Latinoamérica. Cada regreso consolidó su vínculo con los seguidores y reafirmó la importancia de su legado en el rock nacional.

El último concierto de Xava se realizó en 2023 en el Teatro Metropolitan, marcado por las complicaciones de salud que lo acompañaron en sus últimos años.

Eternamente Xava

Coda anunció hace una semana que regresaría a los escenarios con un concierto homenaje titulado Eternamente Xava, programado para el jueves 25 de setiembre en La Maraka, en la colonia Narvarte, Ciudad de México.

El evento reuniría a músicos destacados de la escena del rock en español, incluyendo integrantes de Jaguares, Fobia, La Castañeda, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Kerigma, Ágora y Ritmo Peligroso, quienes rendirían tributo a la trayectoria de Xava y compartirían con el público sus recuerdos y canciones. Sin embargo, en este momento se desconoce si continuarán los preparativos.