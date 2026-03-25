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Muere figura clave de series como ‘Scooby-Doo’ tras batalla contra el Alzheimer

Compositor deja un amplio legado en el mundo de la animación

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Por Fiorella Montoya
Ted Nichols marcó series icónicas de Hanna-Barbera como 'Scooby-Doo' y 'Los Picapiedra'. (El Tiempo/Colombia/GDA)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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