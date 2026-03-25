Muere figura clave de series como ‘Scooby-Doo’ tras batalla contra el Alzheimer

El mundo de la animación despide a una de sus figuras más influyentes: el compositor estadounidense Ted Nichols, quien falleció a los 97 años. Su legado musical definió la identidad sonora de clásicos que marcaron a múltiples generaciones.

Según confirmó su hija, Karen Tolleshaug, a The Hollywood Reporter, el músico murió el 9 de enero en Auburn, Washington, tras una larga batalla contra el Alzheimer y fue hasta ahora que se conoció la noticia.

Nichols fue una pieza clave en Hanna-Barbera Productions entre 1963 y 1972, donde ejerció como director musical durante ocho años. En su trayectoria, colaboró estrechamente con el legendario Hoyt Curtin, logrando un estilo único que mezclaba la aventura con el humor.

Fue el responsable de la partitura de la última temporada de Los Picapiedra y de su salto al cine. No obstante, su hito más recordado llegó en 1969 con Scooby-Doo, Where Are You!, donde su música fue fundamental para crear esa atmósfera de misterio y diversión tan icónica que todos recuerdan.