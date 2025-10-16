Murió famosa actriz de Hollywood que fue nominada al Óscar por recordado drama y llevaba años fuera de los focos

La famosa actriz de Hollywood Penelope Milford falleció el martes 14 de octubre en Saugerties, Nueva York, a los 77 años. La intérprete es especialmente recordada por su papel en el drama Coming Home, por el cual fue nominada al Óscar.

La muerte de la actriz fue anunciada por su hermano Dough. De momento, no trascendieron las causas del deceso.

“Mi querida hermana se ha graduado de este plano material. Causa de muerte: genialidad”, escribió el hombre en su perfil de Facebook.

Milford comenzó su carrera profesional en el teatro en 1971, cuando coprotagonizó junto a Richard Gere Long Time Coming and a Long Time Gone, una producción pequeña basada en la vida de Richard Farina.

Un año más tarde, debutó en Broadway con la obra Lenny, ganadora del premio Tony.

De forma paralela, la actriz construyó su carrera en el cine, en filmes como Maidstone, Man on a Swing o la película biográfica de Ken Russell Valentino, pero fue hasta 1978 que consagró su trayectoria al formar parte de Coming Home.

Gracias a esta cinta, en la que compartió elenco con Jane Fonda, Jon Voight y Bruce Dern, Milford recibió una nominación a mejor actriz de reparto por su papel como Vi Munson.

La película de Ashby obtuvo tres premios de la Academia, de un total de nueve a los que aspiraba.

Milford también forjó una carrera en televisión al formar parte de películas para TV como The Oldest Living Graduate o Seizure: The Story of Kathy Morris.

De acuerdo con Variety, Milford impartió clases de interpretación cinematográfica en Chicago y Minneapolis durante la década de 1990. En 2003 se trasladó a Saugerties, un pueblo del valle del Hudson, donde se convirtió en conservacionista y se alejó de las cámaras.