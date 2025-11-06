Viva

Muere exparticipante de ‘Big Brother’ al caer de un sétimo piso

El famoso, conocido por su paso por el reality show, tenía apenas 45 años

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

Un exconcursante del famoso reality show Big Brother falleció este 30 de octubre, de forma trágica, tras caer del sétimo piso de un hotel.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Big Brother
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.