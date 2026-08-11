Muere estrella de ‘Los duques de Hazzard’: ‘Estaba descansando en su sillón favorito’

Ben Jones (gorra negra) alcanzó fama internacional por interpretar al mecánico Cooter Davenport en la serie 'Los duques de Hazzard'.

El actor estadounidense Ben Jones, reconocido por interpretar al mecánico Cooter Davenport en la serie Los duques de Hazzard, murió a los 84 años, según informó este lunes 10 de agosto su esposa, Alma Viator.

En sus redes sociales, Viator detalló que el actor falleció a causa de un infarto mientras descansaba en su casa.

“Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció de un infarto. Estaba en casa descansando en su sillón favorito, esperando a que The Braves salieran al campo y derrotaran a los Yankees. Ben tuvo una vida increíble, plena y maravillosa. Amó y fue amado por muchísimas personas. Lo extrañaremos. Lo amé muchísimo”, escribió Viator junto a una fotografía en la que Jones aparece con una de sus mascotas.

Jones alcanzó notoriedad en la década de 1980 por su participación en Los duques de Hazzard, una de las series más populares de la televisión estadounidense de esa época. La producción, centrada en las aventuras de los primos Bo y Luke Duke, se mantuvo vigente durante años gracias a sus numerosas retransmisiones.

El actor estadounidense Ben Jones murió a los 84 años, según informó su esposa, Alma Viator, en redes sociales. (AFP)

Además de su carrera como actor, Jones incursionó en la política. En 1988 fue elegido como representante demócrata por el cuarto distrito de Georgia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que ocupó entre enero de 1989 y enero de 1993.

Durante su gestión, se desempeñó como jefe de disciplina del Partido Demócrata, función conocida en inglés como whip, encargada de coordinar las votaciones de la bancada. También integró los comités de Asuntos de los Veteranos y de Obras Públicas y Transporte.