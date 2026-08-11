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Muere estrella de ‘Los duques de Hazzard’: ‘Estaba descansando en su sillón favorito’

Además de su carrera como actor,el artista incursionó en la política

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Por Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA
los duques de hazzard
Ben Jones (gorra negra) alcanzó fama internacional por interpretar al mecánico Cooter Davenport en la serie 'Los duques de Hazzard'. (Tomada de redes sociales)







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Los duques de HazzardActorMuerte
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

La Nación / Argentina / GDA

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