Muere ejecutivo de Telemundo en accidente de helicóptero en Kenia: medios reportan más víctimas

Seis personas fallecieron este miércoles 19 de agosto tras sufrir un accidente de helicóptero en Kenia. Entre las víctimas está José Suárez, importante ejecutivo de Telemundo.

Un accidente aéreo que se registró en Kenia tuvo como resultado la muerte de José Suárez, periodista y ejecutivo de la cadena de televisión Telemundo.

Además, en el siniestro también perdieron la vida Michele Sensi-Contugil, jefe de inteligencia de Ecuador, su esposa y tres personas más.

El accidente ocurrió este miércoles 19 de noviembre. Las víctimas viajaban a bordo de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia.

De acuerdo con información oficial, la aeronave partió desde la reserva natural de Loisaba y cayó en la zona del monte Ololokwe, a unos 250 kilómetros al norte de Nairobi.

La cadena Telemundo informó sobre el fallecimiento de Suárez, quien fungía como presidente y gerente general de las estaciones de la cadena en Orlando, Tampa y Fort Myers.

La cadena Telemundo lamentó la muerte de José Suárez, a quien describieron como un líder y un mentor para muchas personas. (Facebook)

“Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con todos los colegas y amigos de José en NBCUniversal que hoy lamentan esta terrible pérdida.

”En los próximos días compartiremos más información sobre cómo honraremos la vida y el legado de José”, detalló César Conde, presidente de NBCUniversal, en un comunicado de prensa.

Conde agregó: “José fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group. Fue un colega excepcional y un mentor para muchos”.

La agencia AFP publicó que las operaciones de búsqueda y rescate fueron suspendidas la mañana de este jueves 20 de noviembre debido a la oscuridad y a la complejidad del terreno.

“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias a la familia de Michele Sensi-Contugil.

El Gobierno de Ecuador decretó tres días de luto por la muerte del funcionario y su pareja.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que cinco de las personas a bordo eran estadounidenses, sin dar más detalles.