Muere ejecutivo de Telemundo en accidente de helicóptero en Kenia: medios reportan más víctimas

Un accidente aéreo que se registró en Kenia tuvo como resultado la muerte de José Suárez, periodista y ejecutivo de la cadena de televisión Telemundo.
Además, en el siniestro también perdieron la vida Michele Sensi-Contugil, jefe de inteligencia de Ecuador, su esposa y tres personas más.
El accidente ocurrió este miércoles 19 de noviembre. Las víctimas viajaban a bordo de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia.
De acuerdo con información oficial, la aeronave partió desde la reserva natural de Loisaba y cayó en la zona del monte Ololokwe, a unos 250 kilómetros al norte de Nairobi.
La cadena Telemundo informó sobre el fallecimiento de Suárez, quien fungía como presidente y gerente general de las estaciones de la cadena en Orlando, Tampa y Fort Myers.
“Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con todos los colegas y amigos de José en NBCUniversal que hoy lamentan esta terrible pérdida.
”En los próximos días compartiremos más información sobre cómo honraremos la vida y el legado de José”, detalló César Conde, presidente de NBCUniversal, en un comunicado de prensa.
Conde agregó: “José fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group. Fue un colega excepcional y un mentor para muchos”.
La agencia AFP publicó que las operaciones de búsqueda y rescate fueron suspendidas la mañana de este jueves 20 de noviembre debido a la oscuridad y a la complejidad del terreno.
“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias a la familia de Michele Sensi-Contugil.
El Gobierno de Ecuador decretó tres días de luto por la muerte del funcionario y su pareja.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que cinco de las personas a bordo eran estadounidenses, sin dar más detalles.