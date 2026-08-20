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Muere ejecutivo de Telemundo en accidente de helicóptero en Kenia: medios reportan más víctimas

Además del periodista, también falleció el jefe de inteligencia de Ecuador y su esposa

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Por AFP y Jessica Rojas Ch.
José Suárez Telemundo Kenia
Seis personas fallecieron este miércoles 19 de agosto tras sufrir un accidente de helicóptero en Kenia. Entre las víctimas está José Suárez, importante ejecutivo de Telemundo. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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