Muere Eduardo Manzano, entrañable fundador de ‘Los Polivoces’

El actor y comediante Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció este viernes 5 de diciembre a los 87 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el actor Lalo Manzano, a través de redes sociales.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se lee en la publicación de Lalo Manzano.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México también lamentó el deceso del actor, quien era su socio intérprete:

“Reconocido actor mexicano, el cual es recordado por su participación en los exitosos programas Los Polivoces y Una familia de diez. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz”, escribió la organización.

Junto a Lourdes Martínez, primera voz del trío Los Impala, Eduardo Manzano tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo. (Redes/Instagram)

¿Quién fue Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’?

Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.

En 1959 participó en el programa La Hora del Imitador, donde conoció a Enrique Cuenca, con quien formó el dúo cómico “Los Polivoces” tras un empate en el concurso.

Un año después, el dúo debutó en el Teatro Ideal y rápidamente destacó por su talento en caracterizaciones y humor vocal.​

Durante las décadas de 1960 y 1970, “Los Polivoces” alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, y películas como Agarrando parejo (1964), Tres mil kilómetros de amor (1967) y El aviso inoportuno (1968).

Ambos crearon personajes como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y Wash and Wear, consolidándose como referentes de la comedia mexicana.

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como El Show de Eduardo II (1976), Escuela para brujas (1990) y Yo hice a Roque III (1993). En 2007, interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez, junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Por su parte, Enrique Cuenca falleció en diciembre del 2000 por una insuficiencia renal.

Manzano también prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI.

A sus 82 años, fue hospitalizado por una infección biliar, reviviendo la nostalgia por su aporte al humor mexicano.