Viva

Muere Eduardo Manzano, entrañable fundador de ‘Los Polivoces’

El intérprete mexicano, mejor conocido como ‘El Polivoz’, integró el dúo cómico junto a Enrique Cuenca

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez y El Universal / México / GDA
Eduardo Manzano, "El Polivoz", actor y comediante mexicano.
Eduardo Manzano y Enrique Cuenca integraron el dúo cómico 'Los Polivoces'. (Redes/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo ManzanoLos PolivocesEl Polivoz
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.