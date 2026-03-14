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Muere a los 64 años famoso guitarrista de una legendaria banda del heavy metal

El reconocido músico británico dejó una huella profunda en la historia del heavy metal tras décadas de carrera en una de las agrupaciones más influyentes del género

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Por El Universal / México / GDA
Phil Campbell, histórico integrante de Motörhead y fundador de Phil Campbell and The Bastard Sons, murió tras permanecer en cuidados intensivos luego de una cirugía mayor.
Phil Campbell, histórico integrante de Motörhead y fundador de Phil Campbell and The Bastard Sons, murió tras permanecer en cuidados intensivos luego de una cirugía mayor. (AFP/Getty Images via AFP)







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