Muere a los 64 años famoso guitarrista de una legendaria banda del heavy metal

Phil Campbell, histórico integrante de Motörhead y fundador de Phil Campbell and The Bastard Sons, murió tras permanecer en cuidados intensivos luego de una cirugía mayor.

El guitarrista británico Phil Campbell, reconocido por su larga trayectoria en la banda de rock Motörhead, murió a los 64 años, según informó su agrupación, Phil Campbell and The Bastard Sons.

El anuncio apareció en la cuenta oficial de Instagram del grupo. La publicación indicó que el músico murió en paz la noche del viernes. Campbell permanecía en cuidados intensivos después de someterse a una operación mayor compleja. El comunicado señaló que enfrentó una larga y valiente batalla tras la intervención médica.

El músico dejó a su esposa, hijos y nietos. El mensaje destacó que fue profundamente querido por quienes lo conocieron y que su ausencia generará un fuerte impacto entre familiares, amigos y seguidores.

“Phil era un marido devoto, un padre maravilloso, y un abuelo orgulloso y cariñoso. Fue profundamente amado por todos los que lo conocían y se le extrañará inmensamente. Su legado, música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”, señala la publicación en la red social.

Campbell ganó reconocimiento mundial como guitarrista principal de Motörhead. Sin embargo, su carrera musical inició en la década de 1970 con la banda de heavy metal Persian Risk.

En 1984, el artista se integró a Motörhead junto con Michael Burston. Después de la salida de Burston en 1995, Campbell permaneció como el único guitarrista del grupo.

La banda continuó activa hasta 2015, año en que se disolvió tras la muerte del vocalista Ian Kilmister.

Durante su etapa en Motörhead, Campbell participó en la grabación de 16 álbumes de estudio. La agrupación recibió una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020, aunque hasta ahora no forma parte de esa institución.

Tras la disolución de Motörhead, el guitarrista formó en 2016 la banda Phil Campbell and The Bastard Sons. El grupo lanzó en 2019 su primer disco titulado Old Lions Still Roar.

La agrupación planeaba una gira por Europa a inicios de este año. Sin embargo, el recorrido se canceló por recomendación médica de los doctores del músico.

Phil Campbell, guitarrista de Motörhead durante más de 30 años, murió a los 64 años. El músico participó en 16 álbumes y luego fundó su propia banda. (Perplexity/La Nación)

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