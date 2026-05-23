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Motociclista costarricense se viralizó por inusual interacción con un desconocido en Dekra (video)

El nacional generó gran cantidad de comentarios en redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
El video viral se grabó en una estación de Dekra. Fotografía de carácter ilustrativo. (John Durán)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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