Motociclista costarricense se viralizó por inusual interacción con un desconocido en Dekra (video)

El video viral se grabó en una estación de Dekra. Fotografía de carácter ilustrativo.

Un motociclista costarricense hacía fila para ingresar a la revisión técnica en Dekra y lo que sucedió al interactuar con otro de los conductores se viralizó en TikTok.

El hombre, quien figura en redes como ‘Al de ruta’, grabó su interacción y escribió con humor “El sapo ataca de nuevo”. En el video se ve cómo se acerca a otro tipo en moto y le pregunta si el bolso que porta es reflectivo.

Luego de que le respondiera que no, le consultó si ese detalle no podría convertirse en un inconveniente a la hora de la revisión técnica, y aunque no estaba seguro, no dudó en ser solidario y le entregó su cinta reflectiva. “Póngase esta, yo ando otra”, expresó amablemente.

Más adelante, tras finalizar la inspección, volvieron a encontrarse. El hombre, al regresar la cinta que le habían prestado, le confesó que su bocina no funcionó durante el proceso de revisión.

Sin embargo, irónicamente, cuando iba a comentar algo más, tocó el pito para dar el ejemplo del fallo que había frustrado su revisión técnica y en ese momento sí emitió el sonido.

Entonces, el creador de contenido le sugirió que lo comentara con el inspector de Dekra y el final fue más que feliz, pues logró que se hiciera la corrección y ambos se retiraron con las inspecciones aprobadas.

El carácter servicial del motociclista, que siempre se ligó a la idiosincrasia tica, fue muy aplaudido. En los comentarios del video, que ya acumula más de 200.000 reproducciones en unas cuantas horas, muchos elogian al joven.

“Qué lindo gesto, digno de admiración”, “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, “Compañerismo, empatía, ganas de ayudar... todo eso es gratis”, “Qué lindo el gesto”, “Que ese corazón nunca cambie”, “Todavía hay personas de buen corazón”, “La esencia del pura vida”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios de TikTok.