Moonlight Dub Xperiment llega a los 20 años sin estridencias, pero con la claridad de la luna en su nuevo disco

Constancia, paz, serenidad y pasión son algunas de las características de la banda costarricense Moonlight Dub Xperiment, que celebra sus 20 años de carrera con un nuevo disco.

Mantenerse vigente en la música costarricense es para nuestros artistas una lucha dura y constante. Un ejemplo digno de dicha batalla es Moonlight Dub Xperiment, banda nacional que hoy celebra y reafirma su permanencia de dos décadas en la escena tica con un disco que funciona como síntesis de su historia.

La persistencia es una característica de Moonlight dentro del reggae-dub costarricense. Desde sus inicios, el grupo se ha mantenido activo y en evolución, consolidándose como uno de los nombres que ayudaron a expandir este sonido en el país, llevando nuestra bandera incluso fuera de nuestras fronteras.

Full Moon es su quinto álbum de estudio, el cual marca un punto de cierre de una etapa creativa muy amplia. Es la culminación de una serie de obras conceptuales inspiradas en las fases de la Luna (BioDub, 2009; Day & Night, 2013 y El creciente, 2019). La nueva producción, por su parte, representa para la banda plenitud, madurez artística y expansión sonora.

En esta producción, el grupo no busca reinventar la esencia, pero sí pulirla. En la música hay una sensación de control desde la producción que muestra un manejo más preciso de los espacios sonoros y una intención clara de explorar sin perder la identidad.

Las colaboraciones internacionales —con nombres como Tippa Irie, Norrisman o Addis Pablo— refuerzan esa idea de expansión. No se sienten como añadidos aislados, sino como parte de un diálogo natural dentro del universo dub que la banda ha ido construyendo.

En lo sonoro, Full Moon se mueve entre lo clásico del género y matices más contemporáneos. Cuenta con bases profundas, bajos envolventes y ecos que responden a la tradición del dub.

Ese equilibrio no es casual. A lo largo de los años, Moonlight Dub Xperiment ha pasado de ser una propuesta emergente a un proyecto con oficio, nutrido por la experiencia de sus integrantes en otros espacios musicales.

'Full Moon' es el quinto disco de estudio de la banda costarricense Moonlight Dub Xperiment. (Cortesía)

El resultado es un disco que suena más seguro de sí mismo. No hay urgencia por demostrar, sino una especie de confianza que se construye con el tiempo.

En cuanto a lo conceptual, la luna llena representa un punto de plenitud donde las ideas, el sonido y la identidad convergen en un mismo espacio y tiempo. Esa lectura se alinea con el recorrido de la banda que, 20 años después, ha sobrevivido a los cambios y logrado mantenerse relevante dentro del nicho.

La calma, propia del dub, define estas dos décadas de Moonlight Dub Xperiment. Full Moon la expone desde un lugar sin estridencias, desde la posición de un grupo que entiende su lenguaje y lo ha trabajado con paciencia.

Si desea escucharlo, el nuevo disco está disponible en plataformas digitales como Spotify.