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Moonlight Dub Xperiment llega a los 20 años sin estridencias, pero con la claridad de la luna en su nuevo disco

Recientemente, la banda costarricense de reggae-dub estrenó su quinto disco de estudio, la culminación de una cuatrilogía inspirada en el satélite natural de la Tierra

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Por Jessica Rojas Ch.
Moonlight Dub Xperiment Música costarricense
Constancia, paz, serenidad y pasión son algunas de las características de la banda costarricense Moonlight Dub Xperiment, que celebra sus 20 años de carrera con un nuevo disco. (Cortesía)







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Moonlight Dub XperimentFull MoonMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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