Monster Truck provocó tragedia en Colombia: tres muertos y 40 heridos en accidente

Una tragedia sacudió a Colombia este domingo 3 de mayo con un resultado de tres personas fallecidas (entre ellas una niña) y 40 heridas, luego de que un camión Monster Truck perdiera el control durante una exhibición y provocara un accidente.

Medios internacionales como La Nación de Argentina, El Tiempo de Colombia, Marca e Infobae reportaron el suceso que ocurrió en la zona conocida como Popayán (Cauca), cuando la camioneta que participaba en el evento atropelló a decenas de asistentes.

El atropello ocurrió cuando el vehículo identificado como La Dragona, conducido por una mujer de nombre Sonia Segura (la única mujer en América Latina habilitada para operar este tipo de vehículos), perdió el control, rompió las barreras de seguridad y embistió al público, provocando escenas de dolor y preocupación.

Marca agregó que la conductora se vio afectada por el accidente y que sufrió lesiones por el impacto. Las autoridades esperan que se recupere para que brinde declaraciones sobre lo sucedido.

Una de las hipótesis del accidente es que el camión tuvo una falla mecánica: el acelerador se habría bloqueado, impidiendo que los frenos lo detuvieran, publicó Marca.

Otro punto por investigar, según señalan los medios de comunicación, es la falta de seguridad en el perímetro de la pista: solo había vallas metálicas y cintas que, a simple vista, no tenían la fuerza para detener un vehículo de varias toneladas de peso.

Entre los heridos se encuentran varios menores de edad. Todos se encuentran hospitalizados en centros de salud cercanos al lugar. Marca afirmó que hay lesiones de tórax y fracturas múltiples producto del impacto.