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Monster Truck provocó tragedia en Colombia: tres muertos y 40 heridos en accidente

El camión era conducido por una mujer que también sufrió lesiones. En la actividad había poca seguridad para el público

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Por Jessica Rojas Ch.
Monster Truck Colombia
El Monster Truck pudo haber sufrido una falla mecánica que provocó el accidente en Colombia. (Tomada de redes)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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