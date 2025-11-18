Modelo que se transformó en ‘diosa mutante’ mostró su rostro antes de las cirugías

La modelo canadiense María Madalena volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una imagen que revela cómo lucía antes de someterse a múltiples procedimientos estéticos. Según medios internacionales, gastó más de $500.000, en cirugías y tatuajes.

Su transformación comenzó cuando tenía 21 años. En ese momento expresó su deseo de convertirse en una “diosa híbrida mutante, apocalíptica y de otro mundo”. Desde entonces, modificó su rostro y cuerpo, además de cubrir gran parte de su piel con tatuajes, incluso con una capa extensa de tinta negra.

La fotografía compartida recientemente muestra a la joven con cabello largo y rubio, labios delgados y rostro sin tatuajes. Esta imagen generó reacciones divididas en redes: mientras algunas personas se dijeron sorprendidas por el cambio, otras manifestaron admiración por su estilo actual.

Una foto antigua de cómo lucía antes de la cirugía impresionó a muchos. (@1800leavemaryalone/IG)

Cirugías extremas y complicaciones médicas

María explicó que varios de los procedimientos no pudieron realizarse ni en Canadá ni en Estados Unidos. Por esa razón viajó a otros países en busca de cirugías más invasivas. Entre ellas destacó una operación íntima “a la medida”, que casi le cuesta la vida. Según su relato, sufrió una pérdida grave de sangre que obligó a aplicarle dos transfusiones.

También se tatuó los globos oculares con tinta verde neón. No logró el efecto deseado, ya que el pigmento amarillo comenzó a acumularse en los extremos de los ojos y manchó la piel cercana. En un video reciente publicado en Instagram, que ya superó las 380.000 visualizaciones, se observa que la zona afectada todavía luce amarillenta.

Rechazo por su apariencia

Pese a su notoriedad en redes sociales, María asegura enfrentar constantes críticas y prejuicios debido a su imagen. Según sus declaraciones, muchas personas la juzgan como alguien negativa o dañina sin conocerla, y afirmó que ha vivido episodios de crueldad por parte del público.

