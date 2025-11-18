Viva

Modelo que se transformó en ‘diosa mutante’ mostró su rostro antes de las cirugías

Lucía diferente antes de operarse: cabello rubio y rostro natural. Hoy es famosa por su imagen de “diosa mutante”

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Gastó $500.000 en cambios estéticos. La modelo María Madalena sorprendió al mostrar su rostro antes de operarse.
Gastó $500.000 en cambios estéticos. La modelo María Madalena sorprendió al mostrar su rostro antes de operarse. (@1800leavemaryalone/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTatuaje
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.