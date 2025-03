Modelo costarricense modeló para ‘Playboy’: Así le fue durante la sesión de fotos

Jacky Segura, conocida como ‘La Ponky’, grabó una sesión de fotos para Playboy en Ciudad de México. Sin embargo, la experiencia no transcurrió sin incidentes. En sus historias de Instagram, la modelo relató que sufrió un accidente durante la sesión.

“Ya terminé la sesión con Playboy, pero hoy pasó de todo. Primero, mi cabello no se acomodó de ninguna manera. El fotógrafo me dijo que todo estaba bien y que lo solucionarían en edición. Luego, yo andaba con uñas de clip y perdí varias. Por último, me senté en una mesa de vidrio, que obviamente no soportó mi peso, se quebró y me golpeé contra un sillón. Vean cómo tengo el pie”, comentó Segura.

En sus publicaciones, mostró la mesa rota y un dedo de su pie derecho morado por el golpe. La creadora de contenido expresó su sorpresa por lo sucedido y tomó con humor el percance.

Segura, exparticipante del programa Combate, anunció previamente que Playboy la contactó para posar en una sesión fotográfica. Aseguró que no esperaba esa oportunidad y que no se sentía preparada para la sesión, pero aceptó el reto.