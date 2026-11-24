Puerto Rico se prepara para recibir la edición 75.ª de Miss Universo 2026, cuya gran final se celebrará este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan. Costa Rica estará representada por la herediana Mariale Acosta.

La transmisión del concurso se podrá ver en Costa Rica por la señal de ¡OPA! Canal 38, a partir de las 6:40 p. m. (hora de Costa Rica). Además, Telemundo y TV Azteca compartirán el show también.

La nueva reina de la belleza recibirá la corona de manos de la actual soberana, la mexicana Fátima Bosch.

El traje típico de Mariale Acosta se tituló 'Goddess of the Golden Tropics' (Diosa de los Trópicos Dorados) y estaba inspirado en la riqueza natural de Costa Rica. (Archivo)

El paso de Costa Rica en Miss Universo

El sábado 21 de noviembre fue la primera gran prueba a la que se enfrentó la costarricense Mariale Acosta en el concurso, con su participación en el desfile de traje nacional.

La propuesta de la tica se tituló Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados) y estaba inspirada en la riqueza natural de Costa Rica.

La propuesta, diseñada por el mexicano Valencia Gonzaga junto con un equipo de artesanos, incorporó elementos de la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, flor nacional. La creación combinó tonos verdes y dorados, bordados y cristales para representar la biodiversidad del país y transmitir la idea de que el mayor tesoro costarricense está en su naturaleza.

Para el domingo 22, Acosta realizó la prueba preliminar en traje de baño y vestido de gala frente al comité seleccionador. La primera pasarela fue en un vestido de baño de dos piezas de color lila y una capa morada.

Mariale Acosta lució un vestido de baño lila en la preliminar del Miss Universo 2026. (Archivo)

Para la segunda salida lució un diseño de gala inspirado en la orquídea costarricense. La creación estuvo a cargo del experto vietnamita Minh Tuan, quien incorporó elementos florales y detalles alusivos a la riqueza natural del país para representar la elegancia y la identidad costarricense en el escenario del Coliseo de Puerto Rico.

Este lunes 23, en el último tramo del recorrido de la competencia, Acosta compartió con sus seguidores un mensaje de agradecimiento por el apoyo: “Lo logramos, lo más importante ya pasó, nos queda disfrutar. Tengo la fe intacta. Unámonos como país estos días más que nunca y recordemos que no importa si somos cinco millones, somos bravos, diría mi amigo David; sí podemos lograrlo, tengamos fe hasta el final, sí se puede”, escribió en su chat de difusión.