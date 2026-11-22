Mariale Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, desfiló con un traje inspirado en la biodiversidad nacional. Este desfile es parte trascendental de su participación en el certamen internacional, cuya final será este martes 24 de noviembre.

Ella fue una de las 116 representantes que caminaron por la pasarela este sábado 21 de noviembre en la competencia de traje nacional.

La costarricense lució Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados), una creación del diseñador mexicano Valencia Gonzaga.

Esta es una de las presentaciones más vistosas del certamen, que tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Las candidatas lucieron propuestas inspiradas en la naturaleza, las tradiciones, la arquitectura y los símbolos culturales de sus naciones.

El vestuario de Acosta combinó tonos verdes y dorados, bordados y aplicaciones de cristales, con referencias a la rana dorada, la rana verde de ojos rojos y la guaria morada, flor nacional de Costa Rica.

En la parte posterior sobresalió una imponente rana dorada, elaborada artesanalmente, que acompañó la estructura del traje.

Mariale Acosta salió con un traje típico inspirado en la biodiversidad costarricense. (Instagram Miss Universo/Instagram Miss Universo)

La confección estuvo a cargo de un equipo de diseñadores y artesanos liderado por Gonzaga, quienes trabajaron en los bordados, las aplicaciones de cristales y las piezas escultóricas, según un comunicado de Miss Universo Costa Rica.

Sin embargo, la salida de Acosta al escenario tuvo un contratiempo. Al cierre de la transmisión de Canal ¡OPA!, Ricardo Aguirre, quien también formó parte del equipo de asesores de la costarricense, reveló que el traje sufrió un percance segundos antes de su presentación.

“El traje se abrió atrás cuando Mariale iba subiendo las gradas y, para que se sostuviera la rana y la orquídea no se desbalanceara, (tuvo que caminar más lento) a fin de que las piezas no quedaran perdidas en el escenario”, contó.

Así salió la reina costarricense Mariale Acosta con su traje típico inspirado en la biodiversidad de Costa Rica

Otras propuestas que destacaron en la pasarela

La pasarela también dejó otras propuestas llamativas, como Imperio Rosa, de la mexicana María Vargas, inspirado en el rosa mexicano, los flamencos y la biodiversidad de Yucatán.

El traje rojo de la brasileña Marcella Kozinski, alusivo al fruto de la guaraná y la cultura amazónica Sateré-Mawé; y la creación de la colombiana María Alejandra López, que incorporó referencias a las esmeraldas de su país. La ecuatoriana Dalia Bucaram, por su parte, presentó La fe que nos une, inspirada en la arquitectura y las tradiciones ecuatorianas.

La agenda de Miss Universo 2026 continúa este domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, mientras que la final está prevista para el martes 24 de noviembre.