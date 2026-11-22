El traje nacional que lució Mariale Acosta en Miss Universo 2026 se titula Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados) y está inspirado en la riqueza natural de Costa Rica.

La propuesta, diseñada por el mexicano Valencia Gonzaga junto con un equipo de artesanos, incorpora elementos de la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, flor nacional. La creación combina tonos verdes y dorados, bordados y cristales para representar la biodiversidad del país y transmitir la idea de que el mayor tesoro costarricense está en su naturaleza.

Vea la pasarela de la reina costarricense: