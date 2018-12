View this post on Instagram

Entrevista con el jurado ✔️ Interview with the judges ✔️ ——— Ask, work hard, believe, receive. The universe gives us all the tools we need to materialize our dreams. We just need to appreciate the journey and pay attention to the beauty of the simple things. When we learn to recognize the signs even when they don’t point into the direction we initially wanted to go, we start flowing like water on a river that effortlessly gets to the ocean of greatness. Today I feel grateful. 🇨🇷🕊 (This was my look for interview with the judges 😱) __________ Pidan, trabajen duro , crean , reciban. El universo nos da todas las herramientas que necesitamos para materializar nuestros sueños. Solo tenemos que apreciar el camino y poner atención a la belleza de las cosas simples. Cuando aprendemos a reconocer las señales, incluso las que no van en la dirección que esperamos, empezamos a fluir como agua en el río que sin esfuerzo llega a los mares de grandeza. Hoy me siento bendecida. 🇨🇷🕊 (Este fue mi look para la entrevista con el jurado, que les pareció??)