Miss Universe Costa Rica 2024 fue intervenida en el hospital; esto fue lo que sucedió

La Miss Universe Costa Rica 2024, Elena Hidalgo, preocupó a sus seguidores al hacer una revelación sobre su salud en sus redes sociales.

En una publicación se le ve desde la camilla de un centro médico, acompañada de un mensaje en el que explica su estado de salud.

Elena Hidalgo resaltó la importancia de encontrar un especialista que respetara su decisión médica y enfatizó su amor por la vida tras la intervención. (Instagram)

“Hoy quiero compartir algo muy personal... Me realicé una miomectomía para retirar un mioma. Después de mucha búsqueda, encontré un doctor que respetó mi decisión de mantener mi útero, y estaré siempre agradecida por eso”, expresó la modelo.

Hidalgo, quien suele ser muy reservada con su vida personal, decidió compartir esta experiencia con su comunidad digital, que no dudó en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

“Han sido días de descanso y sanación, y me siento feliz de estar recuperándome, más ligera y con más amor por la vida”, concluyó Elena.