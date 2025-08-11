Miss Universe Costa Rica 2024 fue intervenida en el hospital; esto fue lo que sucedió

La Miss Universe Costa Rica 2024, Elena Hidalgo, preocupó a sus seguidores al hacer una revelación sobre su salud en sus redes sociales.
La Miss Universe Costa Rica 2024, Elena Hidalgo, preocupó a sus seguidores al hacer una revelación sobre su salud en sus redes sociales.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.