Miss Mundo Somalia reveló entre lágrimas que sufrió mutilación genital y no le aplicaron anestesia

Zainab Jama, modelo y representante de Somalia en Miss Mundo 2025, rompió en llanto al revelar que sufrió mutilación genital femenina cuando tenía apenas 7 años. El testimonio lo brindó durante la etapa del “Cara a Cara” del certamen, que se celebra en India, y cuya gala final se realizará el pŕoximo 31 de mayo.

Jama expuso su historia como sobreviviente de esta práctica ancestral, que ha persistido por más de 400 años en su país. Su relato generó una fuerte conmoción en el público y en los organizadores del concurso.

LEA MÁS: ‘The Sun’ publica noticia sobre participante de Miss Mundo que desata polémica: ‘Me sentí como prostituta’

“Ocurrió cuando tenía siete años y estaba jugando afuera con mis amigos. Me llevaron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres me esperaban con hojas de afeitar, tijeras y algunas herramientas viejas. No eran médicos ni tenían formación médica. Era simplemente una tradición transmitida de generación en generación”, contó Jama.

Le duro testimonio de la somalí Zainab Jama recordó generó un fuerte impacto en Miss Mundo. (Instagram/Instagram)

Además de que el procedimiento fue realizado por personas sin estudios médicos, Jama también explicó que no le aplicaron anestesia. Pasó varios días sangrando mientras observaba a otras niñas morir.

La presidenta de Miss Mundo, Julia Morley, subió al escenario, la abrazó y le agradeció públicamente por su valentía.

Jama se graduó en aviación y gestión aeroportuaria en Inglaterra. Desde entonces lidera la organización Female Initiative Foundation, con la que lucha contra la mutilación genital femenina y defiende los derechos de las niñas.

“A través de la organización, ayudo a la gente a crear conciencia. Saldré a la comunidad y hablaré en público. Enseñaré a las madres a comprender que la tradición no se puede intercambiar por el cuerpo y el alma de sus hijos”, concluyó.

La Miss también habló del tema en sus redes sociales, donde escribió un emotivo agradecimiento.

“Ahora sé que el mundo ha escuchado mi historia. Las cicatrices físicas que quedan en mi cuerpo ya no me definen, ya no me silencian. Los llevo con fuerza, no con vergüenza. Esto es para las niñas pequeñas que no sobrevivieron. Esto es para los que como yo crecieron llevando un dolor que nunca eligieron”, escribió.