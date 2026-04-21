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Miss de 31 años muere por infarto fulminante en Brasil

La muerte de una joven sin antecedentes médicos pone atención sobre el crecimiento de infartos en menores de 40 años

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caso en Brasil refleja alza de infartos en jóvenes. Factores como estrés, mala alimentación y genética elevan el riesgo.
Caso en Brasil refleja alza de infartos en jóvenes. Factores como estrés, mala alimentación y genética elevan el riesgo. (Miss Paraná/Captura)







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