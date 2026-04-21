Miss de 31 años muere por infarto fulminante en Brasil

Caso en Brasil refleja alza de infartos en jóvenes. Factores como estrés, mala alimentación y genética elevan el riesgo.

La muerte de la miss Maiara Cristina de Lima Fiel, de 31 años, encendió alertas sobre el aumento de infartos en personas jóvenes. La mujer falleció el domingo tras sufrir un infarto fulminante en su vivienda, ubicada en el municipio de Sarandi, en el estado de Paraná, Brasil.

Según información de la cadena RPC, afiliada de TV Globo, la joven fue atendida por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) cerca de las 11:30 p. m. del sábado. A pesar del traslado, no sobrevivió. No presentaba antecedentes de enfermedades.

Aumento de infartos en personas jóvenes

Especialistas advierten que los infartos ya no son exclusivos de adultos mayores. Aunque siguen siendo más frecuentes en personas mayores de 60 años, estudios recientes documentan un crecimiento en edades más bajas.

La directora nacional de Cardiología de la Red D’Or de Brasil, Olga Souza, explicó que este fenómeno se asocia a varios factores. Señaló que influyen los hábitos de vida poco saludables. Entre ellos destacan la alimentación rica en ultraprocesados, el sedentarismo y el estrés constante.

También mencionó el uso de cigarrillos electrónicos y sustancias como anabolizantes. A esto se suman condiciones médicas como hipertensión, colesterol alto, diabetes y tabaquismo.

Factores ocultos y mayor gravedad

Existen casos donde interviene una predisposición genética desconocida. Este elemento aumenta el riesgo sin que la persona lo detecte a tiempo.

Los especialistas indican que los infartos en jóvenes pueden ser más severos. Esto ocurre porque el corazón no ha desarrollado circulación colateral. Es decir, no existen vasos alternos que compensen una obstrucción.

Síntomas que pueden pasar desapercibidos

Otro riesgo es la falta de percepción de peligro en personas jóvenes. Muchos no buscan atención médica de inmediato. Esto agrava las complicaciones.

Los síntomas pueden ser similares a los de adultos mayores. Sin embargo, también aparecen señales atípicas. Entre ellas destacan dolor en la mandíbula, molestias en la espalda o incomodidad general.

Los expertos recomiendan prestar atención a cualquier señal. Indican que no se debe minimizar los síntomas ni retrasar la consulta médica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.