Miss Costa Rica 1994 tiene Only Fans y está indignada porque perdió un trabajo por ese motivo

La exreina de belleza costarricense, Yasmín Morales, compartió a sus seguidores que un acuerdo comercial con una reconocida casa de modas extranjera no llegó a concretarse debido a su presencia en la plataforma Only Fans, especializada en la creación de contenido para adultos.

A lo largo de la semana, Morales generó expectativa en su audiencia digital sobre esta pronta colaboración, sin embargo, este 28 de marzo contó en su Instagram que ya no sería posible llevarla a cabo porque el hijo y el esposo de la diseñadora descubrieron que tenía una cuenta activa en la plataforma para adultos.

La modelo, que no reveló nombres ni la marca involucrada, comentó: “En toda mi vida me había sucedido una cosa así. Ni mi familia, ni mi hijo, ni mis amistades me han censurado por una cosa como esta”.

Para conocer la opinión de su comunidad, Morales realizó una encuesta en sus historias en la que pregunta: ¿Me negarías un trabajo por tener un Only Fans?”, seguido de dos cajas de respuesta en las que le pide a sus seguidores que justifiquen sus razones.

Posteriormente, Morales compartió algunos comentarios, entre los que se lee: “Negocios son negocios y no hay nada de malo en ganarse un extra más”.

Yazmin Morales comparte en sus redes sociales contenido sobre 'lifestyle', moda y su vida como creadora de contenido. (Instagram/Instagram)

Agradecida con sus seguidores por sus respuestas, el día de hoy compartió con detalle lo vivido. Además, criticó los perjuicios alrededor de esta plataforma: “No puedo creer que en el siglo en el que estamos haya mentes tan cerradas”.

De igual manera, explicó que no esperaba una reacción así de una firma europea, pues considera que en esa parte del mundo las personas son más abiertas respecto a estos temas. Sin embargo, Morales se mantiene optimista sobre el futuro: “Yo me he caído muchas veces (…), esto es solo una raya más para la cebra”, concluyó.