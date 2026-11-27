Mimi Ortiz habló con sinceridad sobre el fin de su relación de más de 12 años con Danny Mora y explicó por qué separarse fue la mejor decisión para el bienestar de su hijo Jay. La presentadora costarricense aseguró que hoy mantienen una mejor comunicación y funcionan mejor como padres y amigos.

En una entrevista con el periodista Alex Alvarado, Ortiz recordó que la llegada de su hijo dejó al descubierto problemas que ya existían en la relación y que, según dijo, ambos habían intentado ocultar.

“Un hijo viene a mostrar realmente cómo está la relación. O saca a flote lo que tal vez hace rato los dos veníamos tratando de tapar”, comentó.

Ortiz explicó que, aunque algunas personas consideran que una pareja no debería separarse cuando tiene hijos, en su caso fue precisamente el bienestar del pequeño lo que los llevó a tomar esa decisión.

La separación ocurrió tiempo antes de que Mimi Ortiz iniciara su mediático romance con el bailarín español Toni Costa, con quien ya finalizó su vínculo. En la fotografía junto al periodista Alex Alvarado. (Youtube/Captura de pantalla)

Mimi también aseguró que, en ese momento, ambos entendieron que su hijo merecía crecer en un ambiente familiar feliz, aunque eso significara que sus padres ya no estuvieran juntos como pareja.

“No le estábamos dando lo que él se merecía, que era una familia feliz, debíamos separarnos. Y hoy, aun así separados, somos una familia muy feliz”, agregó.

Durante la entrevista, Ortiz también se refirió a cómo es actualmente su relación con Mora. Según explicó, ambos mantienen una buena comunicación y han logrado llevarse mejor después de terminar su noviazgo.

“Nos llevamos mucho mejor que como pareja”, afirmó.

Incluso, cuando el periodista le comentó que parecían funcionar mejor como padres y amigos que como pareja, Mimi respondió con una frase que resume la dinámica que mantienen actualmente:

“No somos buenos novios, pero somos buenos papás, y mi hijo tiene la familia igual intacta. Ni cuenta se ha dado de que sus papás están separados”, dijo en la conversación.

La presentadora de Sábado feliz también habló sobre sus otras relaciones y cómo ha sido el desarrollo de su trabajo.