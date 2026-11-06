Mimi Ortiz responde a rumores de nuevo novio y toma importante decisión sobre el tema

La presentadora Mimi Ortiz respondió varias preguntas sobre su vida sentimental durante una dinámica en Instagram. Con bromas y comentarios irónicos, la comunicadora reaccionó a quienes quisieron saber si ya tiene una nueva pareja y si volverá a compartir sus relaciones en redes sociales.

Una de las consultas fue directa: “¿Ya tiene novio y no ha contado?“.

Ante esto, Mimi respondió entre risas: “¿Qué les puedo contar de esto? Diay, chiquillos, hay gente muy creativa. Creo que eso es lo que voy a contestar. De igual manera, yo no vuelvo a sacar un novio aquí. Imagínense... no, no, no".

La presentadora también recibió un comentario de una persona que cuestionó el porqué anuncia sus relaciones “con bombos y platillos” y después se mantiene reservada cuando termina.

Fiel a su estilo, Ortiz convirtió la pregunta en una especie de servicio de atención de quejas. “Qué varas las mías, ¿verdad? Los lunes, los miércoles y los viernes se reciben las quejas de 7 a 9 de la mañana. Hay que madrugar, eso sí. La puede presentar en la oficina; queda a 100 metros del parque, ¿qué te importa? Besitos", contestó.

Otra persona insistió en saber si tenía un nuevo novio. Esta vez, Mimi respondió con una invitación para quien quisiera conocer más detalles: “No sé amiga, mínimamente invítame a un cafecito y te cuento todo el chisme. Está buenísimo”, le respondió.

Las respuestas llegan meses después de la polémica alrededor de su relación con el bailarín español Toni Costa. La situación generó interrogantes entre sus seguidores, pues inicialmente no estaba claro si la pareja había terminado su romance.

Posteriormente, medios internacionales confirmaron la ruptura y se iniciaron nuevos rumores sobre un posible novio nuevo que ella no confirma.