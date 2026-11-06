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Mimi Ortiz responde a rumores de nuevo novio y toma importante decisión sobre el tema

La presentadora abordó con ironía los insistentes rumores sobre su vida sentimental

Mimi Ortiz respondió a un hombre que insinuó que ella apareció en un catálogo. Lo retó a mostrar pruebas y aseguró que nunca perteneció a ese tipo de actividades.
Mimi Ortiz respondió las preguntas de sus seguidores. Instagram
Fiorella Montoya