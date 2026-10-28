Así adelantó Mimi Ortiz su celebración de cumpleaños: Con ‘cero arrepentimientos’

La presentadora Mimi Ortiz celebró su cumpleaños número 35 con una tarde de barbacoa, música y buena compañía. Sin embargo, entre las fotografías que compartió de la celebración, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores: un queque con una imagen suya abrazada al futbolista inglés Jude Bellingham, jugador del Real Madrid.

Ortiz publicó las imágenes este lunes 27 de octubre y acompañó la galería con un mensaje en el que bromeó sobre cumplir un año más y todavía no tener claro qué quiere ser cuando sea grande.

“Dumpcito cumpleañero 35 vueltas y todavía no sé qué quiero ser cuando sea grande. Un poquito de la celebración, muchas fotos porque para eso me maquillé y cero arrepentimientos por el queque. Mañana es mi cumpleaños y acepto: Café, candelas y ropa deportiva”, escribió.

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