Alex Alvarado besó a su bailarina antes de quedar eliminado de ‘Mira quién baila’ (video)

Alex Alvarado y Tatiana Sánchez cerraron su última coreografía en 'Mira quién baila', con un beso que llamó la atención en redes sociales. (Alex Alvarado/Mira quién baila )

Alex Alvarado se despidió de Mira quién baila en la sexta gala, pero antes de conocer el resultado protagonizó un momento que llamó la atención: al finalizar su coreografía junto a Tatiana Sánchez, ambos se dieron un beso que llamó la atención de la audiencia.

La pareja bailó al ritmo de River, de Bishop Briggs, en una presentación que combinó acrobacias, elevaciones y un cierre que el programa destacó en sus redes sociales.

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