Alex Alvarado besó a su bailarina antes de quedar eliminado de ‘Mira quién baila’ (video)

Alex Alvarado se despidió de Mira quién baila en la sexta gala, pero antes de conocer el resultado protagonizó un momento que llamó la atención: al finalizar su coreografía junto a Tatiana Sánchez, ambos se dieron un beso que llamó la atención de la audiencia.
La pareja bailó al ritmo de River, de Bishop Briggs, en una presentación que combinó acrobacias, elevaciones y un cierre que el programa destacó en sus redes sociales.
“Nos dieron acrobacia, cargadas y lengua”, escribió la cuenta de Mira quién baila al compartir el video del momento en Instagram.